В храмах Беларуси в праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершат молебны о мире и семье

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храмах и монастырях Беларуси будут совершены молебны о благополучии в семьях и сохранении мира на белорусской земле. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.
БПЦ примет участие в общереспубликанском праздновании Недели родительской любви, которая начнется 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День матери, а завершится 21 октября в День отца.
Наряду с приуроченными к этим датам различными мероприятиями в епархиях, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храмах и монастырях Беларуси по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина по окончании божественной литургии будут совершены молебны ко Пресвятой Богородице о крепости и благополучии в семьях, а также о сохранении мира на белорусской земле. -0-