В храмах Беларуси в праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершат молебны о мире и семье

Наряду с приуроченными к этим датам различными мероприятиями в епархиях, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храмах и монастырях Беларуси по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина по окончании божественной литургии будут совершены молебны ко Пресвятой Богородице о крепости и благополучии в семьях, а также о сохранении мира на белорусской земле. -0-