Юные хоккеисты из Сармановского района Татарстана получили новую экипировку

Партию новой хоккейной экипировки «Заряд» получили юные хоккеисты из Сармановского района Республики Татарстан, сообщили в местном отделении партии «Единая Россия». Создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Новая экипировка, в частности, предназначена для хоккеистов младше 13 лет. В ее состав входит игровая и вратарская форма, а также клюшки.
«Получение новой экипировки стало настоящим праздником для Сармановского района. Теперь у юных хоккеистов есть все необходимое для того, чтобы уверенно двигаться к своим спортивным целям. Эта поддержка — важный вклад в будущее татарстанского хоккея, который обязательно принесет свои плоды в виде новых звезд на ледовой арене», — указано в сообщении.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.