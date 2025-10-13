Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные хоккеисты из Сармановского района Татарстана получили новую экипировку

В ее состав входят игровая и вратарская форма, а также клюшки.

Партию новой хоккейной экипировки «Заряд» получили юные хоккеисты из Сармановского района Республики Татарстан, сообщили в местном отделении партии «Единая Россия». Создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Новая экипировка, в частности, предназначена для хоккеистов младше 13 лет. В ее состав входит игровая и вратарская форма, а также клюшки.

«Получение новой экипировки стало настоящим праздником для Сармановского района. Теперь у юных хоккеистов есть все необходимое для того, чтобы уверенно двигаться к своим спортивным целям. Эта поддержка — важный вклад в будущее татарстанского хоккея, который обязательно принесет свои плоды в виде новых звезд на ледовой арене», — указано в сообщении.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше