9-летний мальчик попал под колеса Ford Focus: школьник госпитализирован

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода. Днем в минувшую пятницу, 10 октября, напротив дома 5/5 по улице Рабкоров 27-летний водитель за рулем Ford Focus сбил школьника.
По информации городской Госавтоинспекции, девятилетний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате пешеход получил травмы, его госпитализировали.
— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает ГАИ.
