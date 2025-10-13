Ричмонд
9-летний мальчик попал под колеса Ford Focus: школьник госпитализирован

В Уфе 9-летнего мальчика госпитализировали после наезда Ford Focus.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка-пешехода. Днем в минувшую пятницу, 10 октября, напротив дома 5/5 по улице Рабкоров 27-летний водитель за рулем Ford Focus сбил школьника.

По информации городской Госавтоинспекции, девятилетний мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате пешеход получил травмы, его госпитализировали.

— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает ГАИ.

