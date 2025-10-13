СК: в Минске рабочий погиб, упав с балкона пятого этажа строящегося дома на бетонную площадку

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Минске рабочий упал с балкона пятого этажа строящегося дома и погиб.
В ведомстве сообщили, что днем 13 октября, в понедельник, 39-летний рабочий упал с балкона строящегося дома, расположенного по улице Виталия Цвирко, с высоты пятого этажа на бетонную площадку.
В СК обратили внимание, что от полученных травм мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи. И добавили, что следователь работает на месте случившегося.
