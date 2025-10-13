Ричмонд
СК: в Минске рабочий погиб, упав с балкона пятого этажа строящегося дома на бетонную площадку

В Минске рабочий упал с балкона пятого этажа строящегося дома и погиб.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Минске рабочий упал с балкона пятого этажа строящегося дома и погиб.

В ведомстве сообщили, что днем 13 октября, в понедельник, 39-летний рабочий упал с балкона строящегося дома, расположенного по улице Виталия Цвирко, с высоты пятого этажа на бетонную площадку.

В СК обратили внимание, что от полученных травм мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи. И добавили, что следователь работает на месте случившегося.

