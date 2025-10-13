В Подольске до конца октября благоустроят лесопарк «Березки»

Отмечается, что на территории парка сохранили существующие пешеходные маршруты, но полностью обновили их покрытие. Также там смонтировали современное освещение и систему видеонаблюдения. До конца октября для отдыхающих в парке обустроят разнообразные зоны. Они будут предназначены для взрослых, детей и выгула домашних питомцев.