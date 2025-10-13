В Подольске до конца октября благоустроят лесопарк «Березки»

Масштабное благоустройство лесопарка «Березки» в Высотном микрорайоне Подольска планируют завершить до конца октября 2025 года. Работы проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Отмечается, что на территории парка сохранили существующие пешеходные маршруты, но полностью обновили их покрытие. Также там смонтировали современное освещение и систему видеонаблюдения. До конца октября для отдыхающих в парке обустроят разнообразные зоны. Они будут предназначены для взрослых, детей и выгула домашних питомцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.