Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 11%

Он добавил, что на протяжении года ситуация может резко меняться, ведь мошенничество часто имеет сезонную направленность. Так, в сентябре 45% всех киберпреступлений были связаны со звонками мошенников гражданам под различными предлогами. Кроме того, злоумышленники часто слышат правоохранителей, видят профилактическую работу, которую те проводят с гражданами, и стараются сделать свои преступления многоуровневыми. Например, жертва отвечает на звонок и общается с мошенником, но не предоставляет ему важной информации. Позже поступает второй звонок. На этот раз мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает жертве, что та якобы совершила преступление, возможно, даже участвовала в финансировании какой-то экстремистской деятельности. Граждане не ожидают, что мошенники используют такую схему, и часто верят второму человеку.