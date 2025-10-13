13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество киберпреступлений в Беларуси снизилось на 11%. Об этом в пресс-центре БЕЛТА заявил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич.
«За 9 месяцев в Беларуси зафиксировано около 13,5 тыс. киберпреступлений. Это практически на 11% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом 96% всех преступлений составляют хищения, мошенничество и вымогательства. Всего лишь 4% преступлений связаны с иным несанкционированным доступом к компьютерной информации, ложными сообщениями об опасности и другими», — сказал Александр Рингевич.
По его словам, уже более полутора лет в Беларуси действует указ № 269 против мошенничества, связанного с банками. Он позволяет достаточно эффективно взаимодействовать гражданам с органами внутренних дел, а представителям органов соответствующим образом посредством специально созданных дежурных служб в формате 24 на 7 передавать указанную информацию банковскому сектору и получать от него эффективно и быстро информацию о лицах и инструментах, которые задействованы в противоправной деятельности. Это в свою очередь позволяет предпринимать действенные меры, направленные на сохранение уже похищенных денежных средств у граждан.
Александр Рингевич отметил, что Беларусь — единственное государство на просторах СНГ, в котором отмечается снижение числа киберпреступлений. При этом их доля в общем количестве преступлений выросла и на данный момент составляет 29%. «Без малого треть преступлений в Беларуси связана с мошенничеством. При этом число тяжких преступлений, когда гражданам причиняют ущерб в значительном размере, выросло, хоть и незначительно. По итогам 9 месяцев таковых преступлений у нас 2,1 тыс.», — подчеркнул заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД.
Он добавил, что на протяжении года ситуация может резко меняться, ведь мошенничество часто имеет сезонную направленность. Так, в сентябре 45% всех киберпреступлений были связаны со звонками мошенников гражданам под различными предлогами. Кроме того, злоумышленники часто слышат правоохранителей, видят профилактическую работу, которую те проводят с гражданами, и стараются сделать свои преступления многоуровневыми. Например, жертва отвечает на звонок и общается с мошенником, но не предоставляет ему важной информации. Позже поступает второй звонок. На этот раз мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает жертве, что та якобы совершила преступление, возможно, даже участвовала в финансировании какой-то экстремистской деятельности. Граждане не ожидают, что мошенники используют такую схему, и часто верят второму человеку.
Основная цель нашей работы — не защитить граждан от конкретного предлога или способа мошенника, а развить у людей критическое отношение ко всему. Нужно анализировать, кто вам звонит, что он говорит. Только таким образом можно себя защитить", — заметил Александр Рингевич.
Отдельной проблемой для белорусов стали схемы с использованием NFC-технологий и токенизации банковских платежных карт, поскольку мы привыкаем рассчитываться с помощью телефонов в магазине. Злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение, которое жертва под тем или иным предлогом устанавливает себе на телефон, вводит туда сведения, в том числе банковской карты, и с нее сразу же списываются деньги.
Второй по распространенности способ мошенничества связан с покупками в интернете. Такие преступления тоже имеют сезонность. Так, в преддверии Нового года, 23 февраля или 8 Марта злоумышленники создают поддельные аккаунты интернет-магазинов. Например, сейчас мошенники активно предлагают елки и елочные игрушки. Акцент смещается на те группы товаров, которые наиболее популярны в определенный период. -0-
Фото Сергея Шелега.