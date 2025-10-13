Семейная история в кадре. Выставка фотографа Саввы Сивко открылась в Историческом музее

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка «Семейная история. Фотографии из коллекции Саввы Сивко» открылась в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.
Экспозиция проводится в рамках Недели родительской любви. В коллекции Национального исторического музея находится 582 негатива на стекле, что является большой редкостью. Стекло — достаточно хрупкий материал, но, несмотря на все потрясения ХХ века, они все же сохранились в тех краях, где автор создавал свои работы.
Савва Сивко — один из самых известных белорусских фотографов, родился в городском поселке Любча и более 30 лет снимал местных жителей. Автор делал кадры в межвоенный период. Младший научный сотрудник научно-методического отдела музея Дарья Шевердина рассказала, что тогда фотография стоила очень дорого, далеко не все местные жители могли ее себе позволить.
«Будучи человеком великой души, Савва Сивко иногда даже фотографировал за продовольствие: мед, сало и другие продукты. Он является автором такого направления, как сельская съемка, что редко встречается и плохо изучено. Люди во все времена очень хотели сохранить памятные моменты своей жизни и запечатлеть себя с семьей. Такая фотография символизировала связь с родом и использовалась в интерьерах деревенских домов. Потом он фотографировал различные мероприятия, например свадьбы. Снимал не только молодоженов, но и гостей, родственников, некоторые яркие моменты, к примеру, выкуп невесты. Дети на снимках были изображены с любимыми игрушками, книжками или питомцами», — добавила специалист.
Фотографическое наследие Саввы Сивко — это прежде всего сбор важных и ценных визуальных документов, которые через отражение основных этапов человеческой жизни, через лица и образы людей, живших в то время, дают возможность проследить смену целых эпох. Автор, несмотря на все жизненные трудности и испытания, видел красоту и гармонию в простых мгновениях повседневной жизни и делал ее еще прекрасней.
Выставку можно посетить по 2 ноября 2025 года. -0-