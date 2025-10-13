Семейная история в кадре. Выставка фотографа Саввы Сивко открылась в Историческом музее

«Будучи человеком великой души, Савва Сивко иногда даже фотографировал за продовольствие: мед, сало и другие продукты. Он является автором такого направления, как сельская съемка, что редко встречается и плохо изучено. Люди во все времена очень хотели сохранить памятные моменты своей жизни и запечатлеть себя с семьей. Такая фотография символизировала связь с родом и использовалась в интерьерах деревенских домов. Потом он фотографировал различные мероприятия, например свадьбы. Снимал не только молодоженов, но и гостей, родственников, некоторые яркие моменты, к примеру, выкуп невесты. Дети на снимках были изображены с любимыми игрушками, книжками или питомцами», — добавила специалист.