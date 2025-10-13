Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональд Трамп подписал в Египте мирную сделку по сектору Газа

На саммите по Газе в Египте подписано мирное соглашение о войне Израиля и ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, а также присутствующие на саммите по Газе в Египте лидеры западных, ближневосточных и африканских государств, подписали мирную сделку (так называемый peace deal) американского лидера. Предполагается, что это соглашение положит конец войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которая длится с октября 2023 года.

Стоит отметить, что на саммит Трампа в Египте приехали многие. Были там и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, даже глава Азербайджана Ильхам Алиев прилетел. И это лишь малая часть участников. Вот только главные фигуранты обсуждаемого процесса — Израиль и ХАМАС, на встречу не явились. И документы тоже никакие, соответственно, не подписывали.

Россия традиционно приветствует любые мирные инициативы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожелал этому мероприятию всяческих успехов, отметив ценность усилий по достижению прекращения огня. А вот российские туристы могут быть иного мнения, так как из-за саммита Трампа им пришлось претерпевать всяческие неудобства в связи с переполненностью отелей и неразберихой на курортах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше