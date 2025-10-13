Дональд Трамп подписал в Египте мирную сделку по сектору Газа

Стоит отметить, что на саммит Трампа в Египте приехали многие. Были там и президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, даже глава Азербайджана Ильхам Алиев прилетел. И это лишь малая часть участников. Вот только главные фигуранты обсуждаемого процесса — Израиль и ХАМАС, на встречу не явились. И документы тоже никакие, соответственно, не подписывали.