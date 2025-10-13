Ричмонд
Ищут с самой весны: пропал 32-летний уфимец Дмитрий Бутягин

Поиски пропавшего 32-летнего уфимца длятся уже 207 дней.

Источник: Комсомольская правда

Уже 207 дней длятся поиски пропавшего 32-летнего уфимца Дмитрия Бутягина. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с минувшей весны — с 20 марта. Приметы пропавшего: его рост — 178 сантиметров, у него среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

