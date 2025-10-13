Ричмонд
Эрдоган шутливо призвал премьера Италии Мелони бросить курить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в рамках саммита мира по Газе в шутку посоветовал той бросить курить. Она с улыбкой ответила, что знает об огромном вреде этой привычки для здоровья, но добавила, что не хочет «кого-нибудь убить».

— Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, присутствовавшие в зале во время встречи, отреагировали на разговор двух лидеров смехом, — передает агентство İhlas.

Другой забавный случай произошел в июне, когда Мелони закатила глаза после слов Макрона касательно обострения ситуации на Ближнем Востоке, произнесенных им в ходе встречи стран — участниц международного клуба «Большая семерка».

Газета The Daily Telegraph ранее призвала французского президента перестать обливаться одеколоном и изучить рекомендации о том, как правильно наносить парфюм, чтобы не вызывать у окружающих дискомфорт.

Вместе с тем во время встречи итальянского премьер-министра и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете возникла неловкая ситуация, связанная с синхронным переводом.

