В Молдову пришло «бабье» лето: Синоптики обещают тепло до +16 градусов и много солнца

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

После нескольких прохладных и дождливых дней в Молдову наконец-то заглянула долгожданная осенняя передышка — тёплое и солнечное «бабье» лето. По данным метеорологов, по всей стране ожидается по-настоящему приятная погода: температура воздуха днём поднимется до +14…+16°C, а в южных районах может достичь +17°C.

Ночью, правда, температура всё ещё будет напоминать, что октябрь на дворе — около +5…+7°C, местами возможны утренние туманы.

Фото: из архива.

По прогнозам синоптиков, тёплая погода задержится в Молдове до середины недели. Уже ближе к выходным температура начнёт постепенно снижаться, а небо вновь затянет облаками.