В Молдову пришло «бабье» лето: Синоптики обещают тепло до +16 градусов и много солнца

После нескольких прохладных и дождливых дней в Молдову наконец-то заглянула долгожданная осенняя передышка — тёплое и солнечное «бабье» лето. По данным метеорологов, по всей стране ожидается по-настоящему приятная погода: температура воздуха днём поднимется до +14…+16°C, а в южных районах может достичь +17°C.