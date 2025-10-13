На Солнце произошло 15 вспышек за сутки

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Солнце 13 октября зафиксировано 15 вспышек класса М и С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«С полуночи на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные — уровня M», — отмечается в сообщении.
Ранее ученые заявляли, что в настоящее время на Солнце наблюдается два крупных активных центра.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, нередко провоцируют магнитные бури. -0-