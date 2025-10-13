Ричмонд
В Беларуси выработают меры по противодействию мошенническим схемам с криптовалютами

По результатам совещания определены основные подходы в этом направлении, а также принято решение о создании соответствующей рабочей группы.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выработают меры по противодействию мошенническим схемам с криптовалютами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального банка.

Под руководством первого заместителя председателя правления Нацбанка Александра Егорова прошло совещание с банковским сообществом и участниками крипторынка. «Крипторынок растет, и Нацбанк — за его дальнейшее развитие, поэтому подходы к решению проблемы фрода должны быть выработаны совместными усилиями», — отметил он.

Участники пришли к единому мнению о необходимости выработки комплексного решения по эффективному противодействию мошенническим схемам с криптовалютами. По результатам совещания определены основные подходы в этом направлении, а также принято решение о создании соответствующей рабочей группы. -0-