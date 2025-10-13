Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похищенную нацистами старинную карту Ингерманландии вернули в Павловск

Карта Ингерманландии была выкуплена на аукционе в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Похищенную из дворцовой библиотеки России во времена фашисткой оккупации 1941−1944-х годов карту вернули в Павловск. Речь идет о старинной ценности, где изображена карта Ингерманландии 1676 года. Она была издана в 1827 году. Об этом сообщает сайт «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ «Павловск».

По информации источника, коллекционер-меценат Дмитрий Попов купил раритет на аукционе в Германии и подарил его Павловскому дворцу.

«Карта замечательная и является плодом научных исследований. История ее создания очень интересная. На ней есть экслибрис Библиотеки Павловского дворца, его наклеили еще в конце XIX века. Футляр для карты оформили в виде книжного переплета», — заявила научный сотрудник музея-заповедника Ольга Ламеко.

Между тем, в конце августа в Аргентине нашли украденную нацистами во время Второй мировой войны картину известного итальянского художника Джузеппе Гисланди, писала газета Artdependence.