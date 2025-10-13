Похищенную нацистами старинную карту Ингерманландии вернули в Павловск

Похищенную из дворцовой библиотеки России во времена фашисткой оккупации 1941−1944-х годов карту вернули в Павловск. Речь идет о старинной ценности, где изображена карта Ингерманландии 1676 года. Она была издана в 1827 году. Об этом сообщает сайт «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ «Павловск».