Похищенную нацистами старинную карту Ингерманландии вернули в Павловск

Похищенную из дворцовой библиотеки России во времена фашисткой оккупации 1941−1944-х годов карту вернули в Павловск. Речь идет о старинной ценности, где изображена карта Ингерманландии 1676 года. Она была издана в 1827 году. Об этом сообщает сайт «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГМЗ «Павловск».
По информации источника, коллекционер-меценат Дмитрий Попов купил раритет на аукционе в Германии и подарил его Павловскому дворцу.
«Карта замечательная и является плодом научных исследований. История ее создания очень интересная. На ней есть экслибрис Библиотеки Павловского дворца, его наклеили еще в конце XIX века. Футляр для карты оформили в виде книжного переплета», — заявила научный сотрудник музея-заповедника Ольга Ламеко.
Между тем, в конце августа в Аргентине нашли украденную нацистами во время Второй мировой войны картину известного итальянского художника Джузеппе Гисланди, писала газета Artdependence.