Дональд Трамп заявил, что Третьей мировой войны не случится

Трамп высказался о возможности начала Третьей мировой войны на саммите по Газе в Египте.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил что миру не грозит новый глобальный конфликт. Как считает американский лидер, Третьей мировой войны не будет.

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется Третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — заявил глава Белого дома.

13 октября Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по ситуации в секторе Газа. В ходе мероприятия президент США подписал договор о прекращении конфликта в регионе между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия обеспокоена заявлениями лидеров стран Европы и НАТО о возможной Третьей мировой войне.

