Дональд Трамп заявил, что Третьей мировой войны не случится

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил что миру не грозит новый глобальный конфликт. Как считает американский лидер, Третьей мировой войны не будет.
«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется Третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — заявил глава Белого дома.
13 октября Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по ситуации в секторе Газа. В ходе мероприятия президент США подписал договор о прекращении конфликта в регионе между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия обеспокоена заявлениями лидеров стран Европы и НАТО о возможной Третьей мировой войне.