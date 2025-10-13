В Краснодарском крае открыли современную коровью ферму

Современный корпус для содержания дойных коров ввели в эксплуатацию в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета. Это позволило создать новые рабочие места, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
Современный комплекс принадлежит агрофирме «Русь». Он рассчитан на 200 голов и оснащен системой климат-контроля. Кроме того, в корпусе смонтировали инновационную вентиляцию. Все это позволит создать оптимальные условия для содержания животных. Важно отметить, что коров в новом корпусе привязывать не будут. Такой подход считается более гуманным.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.