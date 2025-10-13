В Краснодарском крае открыли современную коровью ферму

Современный комплекс принадлежит агрофирме «Русь». Он рассчитан на 200 голов и оснащен системой климат-контроля. Кроме того, в корпусе смонтировали инновационную вентиляцию. Все это позволит создать оптимальные условия для содержания животных. Важно отметить, что коров в новом корпусе привязывать не будут. Такой подход считается более гуманным.