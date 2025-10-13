В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат СНГ по конным пробегам

В первый день участники состязались на дистанциях в 160, 120 и 20 км. 12 октября спортивные пары преодолели 80 и 40 км. В результате министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов показал лучший результат на дистанции 20 км, Ислам Бозиев, также представляющий принимающую соревнования республику, занял первое место на дистанции в 40 км. Дарья Беканова со Ставрополья выиграла золото в заезде на 80 км, а Магомед Махов из Кабардино-Балкарии — на 120 км. Юлия Павленко из Московской области стала лучшей на самой большой дистанции в 160 км. Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками, а также денежными призами.