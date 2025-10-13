Ричмонд
В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат СНГ по конным пробегам

Выступили более 120 представителей регионов России и 18 стран мира.

Открытый чемпионат СНГ по конным пробегам памяти первого президента Кабардино-Балкарской Республики В. М. Кокова прошел 11 и 12 октября. Проведение таких мероприятий способствует увеличению турпотока, что является одной из целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

Соревнования состоялись в конноспортивном комплексе «Красный Гедуко», расположенном в городском округе Баксан. В чемпионате приняли участие более 120 спортивных пар из разных регионов нашей страны и 18 стран мира. Например, прибыли представители ОАЭ, Афганистана, Сьерра-Леоне, Египта, Замбии, Индии, Иордании, Камеруна, Палестины, Бурунди, Сирии, Судана, а также стран СНГ.

В первый день участники состязались на дистанциях в 160, 120 и 20 км. 12 октября спортивные пары преодолели 80 и 40 км. В результате министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Аскер Бифов показал лучший результат на дистанции 20 км, Ислам Бозиев, также представляющий принимающую соревнования республику, занял первое место на дистанции в 40 км. Дарья Беканова со Ставрополья выиграла золото в заезде на 80 км, а Магомед Махов из Кабардино-Балкарии — на 120 км. Юлия Павленко из Московской области стала лучшей на самой большой дистанции в 160 км. Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками, а также денежными призами.

Кроме того, гостей и участников чемпионата ознакомили с культурой и обычаями народов Кабардино-Балкарии и стран, принявших участие в турнире. Для этого были подготовлены выставочные экспозиции.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

