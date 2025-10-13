На Ставрополье 12 жителей села Александровского освоили новую профессию

«Благодаря сотрудничеству с кадровым центром “Работа России” и проекту “Защитники” с начала года работу смогли найти 30 участников СВО. Среди них есть те, кто решил начать собственное дело: двое открыли ИП, пятеро зарегистрировались как самозанятые. Они нашли себя в самых разных сферах: от торговли и ремонта до производства мебели и сельского хозяйства. Замечу, что 30 трудоустроенных в этом году — это больше, чем за тот же период прошлого года», — отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.