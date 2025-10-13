На Ставрополье 12 жителей села Александровского освоили новую профессию

Обучение по востребованной специальности «оператор котельной» прошли 12 жителей села Александровского в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Образовательная программа для них была составлена в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
Помощь в трудоустройстве и открытии своего дела жителям региона оказывает краевой кадровый центр. Особой популярностью пользуется программа «Защитники». Она предоставляет комплексную поддержку участникам СВО. Для них организовывают профессиональное обучение, проводят консультации по составлению резюме, сопровождают их на новом рабочем месте.
«Благодаря сотрудничеству с кадровым центром “Работа России” и проекту “Защитники” с начала года работу смогли найти 30 участников СВО. Среди них есть те, кто решил начать собственное дело: двое открыли ИП, пятеро зарегистрировались как самозанятые. Они нашли себя в самых разных сферах: от торговли и ремонта до производства мебели и сельского хозяйства. Замечу, что 30 трудоустроенных в этом году — это больше, чем за тот же период прошлого года», — отметила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.