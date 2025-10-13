Инфекционист предупредила о главных способах распространения ветрянки

Эксперт подчеркнула, что вирус может передаваться не только по воздуху, но и через вентиляционные шахты, что делает его еще более опасным. В этом контексте она упомянула, что если на одном этаже заболеет ребенок, то на верхних этажах, например, на девятом, также могут появиться случаи заболевания.