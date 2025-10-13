Инфекционист предупредила о главных способах распространения ветрянки

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава Елена Малинникова объяснила, почему вирус ветряной оспы снова стал опасен, несмотря на отсутствие официальных вспышек. По ее словам, несмотря на высокий уровень заболеваемости в последние годы, многие не осознают серьезность этой инфекции. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— Очень хорошо, активно передается по воздуху и после вдыхания вируса практически каждый невакцинированный или неиммунный заболевает этой инфекцией. Не заразиться очень сложно, — уточнила медик.
Эксперт подчеркнула, что вирус может передаваться не только по воздуху, но и через вентиляционные шахты, что делает его еще более опасным. В этом контексте она упомянула, что если на одном этаже заболеет ребенок, то на верхних этажах, например, на девятом, также могут появиться случаи заболевания.
Малинникова также напомнила, что вирус ветрянки остается в организме на всю жизнь, что может привести к осложнениям в будущем. Она посоветовала родителям проконсультироваться с врачом и обеспечить своим детям вакцинацию, отметив, что за последние 10−15 лет заболеваемость ветрянкой значительно возросла.