«Крышу рвет»: суд Киркорова с каменщиком обернулся скандалом

Судебное разбирательство между певцом Филиппом Киркоровым и каменщиком из Санкт-Петербурга Георгием Барановским обернулся скандалом на экспертизе. Об этом сообщает Kp.ru.
Мастер оформлял натуральным камнем пентхаус артиста в центре Москвы площадью около 600 квадратных метров. Он утверждает, что за такую работу стоит брать не меньше 30 миллионов рублей, но он взял только 13.
Весной этого года Киркоров подал в суд из-за якобы некачественной отделки и потребовал компенсацию в 10,9 миллиона рублей. Ряд СМИ утверждает, что певцу просто разонравился ремонт.
Суд назначил экспертизу, которую провели недавно. На ней присутствовали судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и телохранитель Киркорова.
— Скажу честно: там едва не дошло до драки. Я человек сдержанный, но если взорвать — все, крышу рвет, — рассказал каменщик.
Мастер также заявил, что не уверен в независимости экспертизы. При этом он рассказал, что один из экспертов певца посоветовал коллегам наладить отношения с каменщиком.
Барановский рассказал, что нарушения наблюдались на части выполненных работ, которые проводились уже после него. Свою же работу он оценил «на четверку». В суде Барановский предлагал Киркорову пойти на мировую, однако артист не соглашается несмотря на собственные убытки и невозможность заехать в квартиру.
В декабре должно пройти продолжение экспертизы. По словам Барановского, он уже потратил миллион рублей только на защиту и их проведение, говорится в материале.
Причем это не единственное судебное разбирательство, в котором сейчас участвует поп-король. Буквально в тот же день стало известно, что Таганский районный суд столицы 18 ноября рассмотрит по существу иск акционерного общества «Социум Трейд» к Киркорову. Суть претензии состоит в задолженности по кредиту, которая имеется у певца.