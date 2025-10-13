Противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске оснастят современной техникой

Новый противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске получит медоборудование в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
В учреждение уже поступили три современных операционных стола. Это лишь первая партия спецтехники.
«Планомерно мы закупаем оборудование. Сейчас пришли столы, следом дыхательное оборудование придет, современные койки», — отметил главный врач Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов.
После завершения строительства и получения всех необходимых лицензий новое лечебное учреждение станет мощным и современным медицинским центром. В его структуру войдут хирургический блок с тремя операционными и отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек. В диспансере будут лечить различные формы туберкулеза, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.