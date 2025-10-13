Противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске оснастят современной техникой

После завершения строительства и получения всех необходимых лицензий новое лечебное учреждение станет мощным и современным медицинским центром. В его структуру войдут хирургический блок с тремя операционными и отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек. В диспансере будут лечить различные формы туберкулеза, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью.