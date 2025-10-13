В Беларуси могут ввести ответственность за создание инфраструктуры для кибермошенничества

По словам старшего прокурора, наметилась тенденция совершения хищений путем использования NFC-технологий. «NFC-модули установлены в большинстве смартфонов. Как это работает? Человеку поступает звонок якобы от сотрудника банка или правоохранительного органа, который сообщает о незаконной транзакции. Для защиты средств предлагают установить приложение и направляют ссылку для скачивания. После этого жертву просят приложить к телефону свою банковскую карточку и ввести ПИН-код. Потенциальный потерпевший думает, что все безопасно, ведь карточка у него в руках. На самом деле происходит считывание данных карты и последующее списание денежных средств», — пояснил представитель Генпрокуратуры.