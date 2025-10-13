В Беларуси могут ввести ответственность за создание инфраструктуры для кибермошенничества

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время рассматривается вопрос введения ответственности за создание инфраструктуры для кибермошенников. Об этом в пресс-центре БЕЛТА рассказал старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Максим Сенив.
«На июль этого года значительное число киберпреступлений совершается с использованием абонентских номеров, в том числе принадлежащих белорусским операторам связи. Если потерпевший видит, что с ним общаются с белорусского абонентского номера, доверие к такому лицу возрастает. Есть примеры установления лиц, которые используют сим-боксы и при помощи онлайн-сервисов устанавливают специальное программное обеспечение, помещая в них сим-карты, оформленные на себя либо полученные у третьих лиц. Таким образом фактически создается инфраструктура для совершения преступления. Сейчас рассматривается вопрос введения отдельной ответственности за деятельность подобного рода», — рассказал Максим Сенив.
По его словам, анализ уголовных дел, возбужденных с 1 по 10 октября нынешнего года, свидетельствует о том, что значительное число преступлений связано со склонением потерпевших к переводу денежных средств на подконтрольные злоумышленникам банковские счета, в том числе и иностранные. Часто мошенники совершают противоправные действия из-за рубежа, регистрируют банковские платежные карты и телефонные номера на подставных лиц и выводят похищенные денежные средства за пределы Беларуси.
«На одном из заседаний межведомственной рабочей группы прорабатывались в том числе вопросы необходимости изменения и совершенствования порядка выдачи кредитов физическим лицам, чтобы исключить вероятность оформления кредитов третьими лицами или под их воздействием. Обсуждалось также принятие дополнительных мер для пресечения банками потенциально мошеннических операций, в частности при переводе денежных средств за рубеж», — добавил Максим Сенив.
Кроме того, ведется работа по совершенствованию правового регулирования порядка осуществления оказания услуг электросвязи, уточняются права и обязанности операторов для предупреждения и выявления киберпреступлений.
По словам старшего прокурора, наметилась тенденция совершения хищений путем использования NFC-технологий. «NFC-модули установлены в большинстве смартфонов. Как это работает? Человеку поступает звонок якобы от сотрудника банка или правоохранительного органа, который сообщает о незаконной транзакции. Для защиты средств предлагают установить приложение и направляют ссылку для скачивания. После этого жертву просят приложить к телефону свою банковскую карточку и ввести ПИН-код. Потенциальный потерпевший думает, что все безопасно, ведь карточка у него в руках. На самом деле происходит считывание данных карты и последующее списание денежных средств», — пояснил представитель Генпрокуратуры.
На заседании межведомственной рабочей группы также ведется обсуждение усовершенствования механизмов, направленных на недопущение подобного рода хищений.
Максим Сенив добавил, что работа по борьбе с киберпреступностью никогда не останавливается. Буквально на прошлой неделе Следственным комитетом и Министерством внутренних дел была пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших длительное время на системной основе незаконный оборот платежных средств и иных финансовых инструментов в виде дроп-сервиса. Руководителем преступной группы был 25-летний минчанин. Генпрокуратура санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех участников этого дроп-сервиса. -0-
Фото Сергея Шелега.