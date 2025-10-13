Более 10 тысяч детей посетили фестиваль «Наука 0+» в Москве

А непосредственной детский фестиваль науки состоялся 11−12 октября в Московском дворце пионеров. Он был посвящен Международному году квантовой науки и технологий. Для юных участников фестиваля провели интерактивные квесты и мастер-классы. Кроме того, они смогли посетить научные шоу. А в «Парке научных развлечений» были представлены экспонаты, объясняющие физические явления. Также дети смогли применить свои знания в области астрономии, пройдя квест «Солнечная система».