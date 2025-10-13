Более 10 тысяч детей посетили фестиваль «Наука 0+» в Москве

Масштабный ХХ Международный фестиваль «Наука 0+» завершился в Москве. Его провели 10−12 октября в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
А непосредственной детский фестиваль науки состоялся 11−12 октября в Московском дворце пионеров. Он был посвящен Международному году квантовой науки и технологий. Для юных участников фестиваля провели интерактивные квесты и мастер-классы. Кроме того, они смогли посетить научные шоу. А в «Парке научных развлечений» были представлены экспонаты, объясняющие физические явления. Также дети смогли применить свои знания в области астрономии, пройдя квест «Солнечная система».
Особой популярностью у юных москвичей пользовались практические занятия. Для них, например, провели мастер-класс по генетике. Во время занятия дети узнали о ДНК и возможностях современных технологий в этой сфере. Также на фестивале работали площадки по робототехнике, электронике и энергетике.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.