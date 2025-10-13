«Допускалось обращение пищевой продукции с истекшим сроком годности». Санслужба раскрыла нарушения, выявленные в бистро, после посещения которого минчане попали в больницу

В сети на прошлой неделе резонанс вызвала публикация о массовом отравлении в кафе быстрого питания «Пит Stop», расположенном на проспекте Независимости, 154д. В частности, с жалобами к врачам на боли в животе, повышенную температуру обратились более десяти человек. Некоторые из них были доставлены в инфекционную больницу, где диагностировали сальмонеллез. Выяснилось, что все пострадавшие если в одном и том же заведении. Кстати, Минздрав проводит расследование из-за заболевания кишечными инфекциями в бистро Минска.