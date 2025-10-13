«Допускалось обращение пищевой продукции с истекшим сроком годности». Санслужба раскрыла нарушения, выявленные в бистро, после посещения которого минчане попали в больницу

Санслужба сказала о просрочке в бистро, после которого минчане попали в больницу. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в пресс-службе центра гигиены и эпидемиологии Первомайского район.
В сети на прошлой неделе резонанс вызвала публикация о массовом отравлении в кафе быстрого питания «Пит Stop», расположенном на проспекте Независимости, 154д. В частности, с жалобами к врачам на боли в животе, повышенную температуру обратились более десяти человек. Некоторые из них были доставлены в инфекционную больницу, где диагностировали сальмонеллез. Выяснилось, что все пострадавшие если в одном и том же заведении. Кстати, Минздрав проводит расследование из-за заболевания кишечными инфекциями в бистро Минска.
Специалисты отметили, что в кафе быстрого питания были обнаружены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, не поддерживалась должная периодичность процедур проведения уборки, мойки, дезинфекции производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, которые используются в процессе производства (изготовления) продукции.
Кроме того, часть этапов технологического процесса проводилась не в соответствии с технологической документацией, разработанной и утвержденной в установленном законодательством Беларуси порядке.
«Допускалось и обращение пищевой продукции с истекшим сроком годности», — отметили в центре гигиены и эпидемиологии Первомайского район.
Санслужба вынесла предписание о приостановке производства, а также реализации товаров до устранения всех указанных нарушений. Вместе с тем специалисты отобрали пробы пищевой продукции. Также были отобраны и смывы с объектов внешней среды для лабораторного исследования на микробиологические показатели безопасности. Обследовали и персонал заведения.
