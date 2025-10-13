Детская областная больница в Ростове подала иск к УФАС

Поводом для разбирательства стал тендер на закупку шприцев общего назначения, проведенный в июле. Победителем торгов стала одна фирма, однако после заключения контракта компания сама же пожаловалась в УФАС на действия заказчика. Поставщик посчитал, что больница нарушила закон, не обосновав дополнительные требования к характеристикам товара. Антимонопольная служба согласилась с доводами поставщика и попыталась привлечь медучреждение к административной ответственности.