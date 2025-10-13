Ричмонд
Детская областная больница в Ростове подала иск к УФАС

В Ростове детская областная больница оспорила в суде решение УФАС по спору о закупке шприцев.

Источник: Комсомольская правда

Детская областная больница в Ростове, признанная виновной в нарушении законодательства о госзакупках, обратилась в суд с требованием отменить решение регионального УФАС. Об этом говорится в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Поводом для разбирательства стал тендер на закупку шприцев общего назначения, проведенный в июле. Победителем торгов стала одна фирма, однако после заключения контракта компания сама же пожаловалась в УФАС на действия заказчика. Поставщик посчитал, что больница нарушила закон, не обосновав дополнительные требования к характеристикам товара. Антимонопольная служба согласилась с доводами поставщика и попыталась привлечь медучреждение к административной ответственности.

В конце августа больница подала заявление о признании решения УФАС недействительным. Иск принят к производству, первое судебное заседание по делу назначено на 18 октября.

