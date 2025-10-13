В Кузбассе завершился форум «серебряных» волонтеров

Региональный форум «Серебро Кузбасса», объединивший 90 активистов волонтерского движения из числа представителей старшего поколения, прошел в Кузбассе в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Мероприятие, организованное при поддержке платформы «Добро.рф» и областного центра «БлагоДарю», прошло 9−11 октября в Новокузнецке и Калтане. Участие в форуме приняли представители 13 муниципалитетов. Они обменялись успешными практиками, посетили мастер-классы и тематические встречи. Завершилась программа экскурсией в Центр экологической культуры.
«Движение “серебряных” волонтеров людям интересно. Почти 800 жителей региона в учреждениях соцобслуживания участвуют в работе объединений добровольцев старшего возраста. В год 80-летия Победы эти кузбассовцы оказали неоценимую помощь в организации праздничных мероприятий, поздравлений ветеранов войны на дому. Проводили уроки памяти для молодежи, участвовали в субботниках по благоустройству мемориалов. Добровольцы, несмотря на возраст, полны сил и энергии. Они хотят быть полезными, делиться опытом и знаниями. Такое наставничество мотивирует быть востребованными, способствует активному долголетию», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.