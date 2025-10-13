В Кузбассе завершился форум «серебряных» волонтеров

«Движение “серебряных” волонтеров людям интересно. Почти 800 жителей региона в учреждениях соцобслуживания участвуют в работе объединений добровольцев старшего возраста. В год 80-летия Победы эти кузбассовцы оказали неоценимую помощь в организации праздничных мероприятий, поздравлений ветеранов войны на дому. Проводили уроки памяти для молодежи, участвовали в субботниках по благоустройству мемориалов. Добровольцы, несмотря на возраст, полны сил и энергии. Они хотят быть полезными, делиться опытом и знаниями. Такое наставничество мотивирует быть востребованными, способствует активному долголетию», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.