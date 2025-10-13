Жители Нижегородской области взяли призы хакатона по созданию нейроконтента

Два представителя Нижегородской области вошли в число призеров хакатона «Первый кубок нейроконтента», который состоялся в соответствии с целями и задачами нацпроектов «Молодежь и дети» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Уточним, что хакатон прошел в Национальном центре «Россия» в Москве во время II Международного симпозиума «Создавая будущее». Нижегородскую область на мероприятии представили Карен Сахинов и Кирилл Непомилуев. Творческое состязание было посвящено общей теме «Россия будущего — это…». Уточним, что главный приз разыгрывали среди 27 коллективов из разных регионов России.
Карен и Кирилл были в разных командах, но оба с помощью нейросетей боролись за победу в направлении «Союз науки и творчества». В итоге первое место досталось сборной «Скай Синерджи». Среди ее участников был Карен Сахинов. А Кирилл и его команда «Явь-и-Навь» заняли третье место.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В его центре — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в свою очередь, направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.