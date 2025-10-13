Жители Нижегородской области взяли призы хакатона по созданию нейроконтента

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В его центре — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в свою очередь, направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.