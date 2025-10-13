Во Владимире пройдет фестиваль «Танеевские музыкальные собрания»

Сотрудники Владимирской филармонии приглашают жителей и гостей региона на открытие XII фестиваля «Танеевские музыкальные собрания» 2 ноября. Посетить мероприятие смогут обладатели Пушкинской карты, которую выдают по нацпроекту «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора области.
Фестиваль начнется с выступления Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова вместе с известным московским пианистом и лауреатом международных конкурсов Владимиром Вишневским. Продолжит программу 18 ноября уникальный коллектив — ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». А 22 ноября на сцену выйдут представители камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии и пианист Наиль Мавлюдов, который исполнит музыкальные произведения Шостаковича и Бетховена. Торжественное закрытие фестиваля состоится 26 ноября. На нем выступит знаменитый оркестр Musica Viva под руководством народного артиста России Александра Рудина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.