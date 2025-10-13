Российские ракеты «Искандер» демонстрируют всё большую эффективность на поле боя, нанося серьёзный урон Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает издание American Thinker.
По данным публикации, точность поражения целей ракетами «Искандер» достигает, по некоторым оценкам, 90%.
«Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии смертельно опасными для стационарных военных объектов», — отмечается в статье.
Кроме того, издание указывает, что переданные Киеву американские системы ПВО Patriot испытывают значительные трудности при попытках перехвата этих ракет.
Ранее сообщалось, что деньги, выделенные Украине на укрепление системы ПВО, были присвоены компанией, связанной с Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком.