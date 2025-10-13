Ему было всего 24 года: в Башкирии похоронили молодого парня

Дмитрий Андреевич родился в 2001 году в Белорецке, учился в вечерней школе № 23, трудился разнорабочим. В минувшем марте подписал контракт с российским Министерством обороны. В зоне СВО служил в мотострелковом батальоне. Молодого человека в этом же месяце. Траурная церемония состоялась на прошлой неделе в Аллее Героев Белорецка.