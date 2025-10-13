Марина Хлебникова объявила, что едет в тур по стране

Популярная певица и заслуженная артистка России Марина Хлебникова заявила, что отправляется в тур по России. Соответствующая публикация появилась в ее социальных сетях.
В частности, на канале Хлебниковой в видеохостинге YouTube появилось видео, в котором артистка приглашает поклонников на концерты.
Заслуженная артистка России 18 ноября 2021 года была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. ЧП произошло по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
В марте этого года певица обратилась к врачам: якобы состояние ухудшилось. Хлебниковой диагностировали местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой после ожогов. Помимо этого, у певицы обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца и отложения холестерина.
В конце марта из-за поднявшегося шума директор артистки Данила Прайс заявил, что состояние Хлебниковой в норме и она готовилась к туру по Дальнему Востоку. Сообщения в СМИ о ее состоянии, по его словам, не имели ничего общего с реальностью.