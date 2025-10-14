11 новых медицинских объектов откроют в Московском районе до 2030 года

Теперь в Московском районе до 2030 года планируют построить и открыть 11 новых медицинских объектов: восемь офисов врачей общей практики и педиатрических отделений, а также три новых поликлиники. Помимо этого, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на период с 2026 по 2030 годы власти запланировали капитальный ремонт трех учреждений по шести адресам.