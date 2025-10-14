11 новых медицинских объектов откроют в Московском районе до 2030 года

13 октября в Петербурге провели рабочее совещание с членами городского правительства. На встрече подвели итоги социально-экономического развития Московского района с начала 2024 года, а также определили задачи на перспективу до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Теперь в Московском районе до 2030 года планируют построить и открыть 11 новых медицинских объектов: восемь офисов врачей общей практики и педиатрических отделений, а также три новых поликлиники. Помимо этого, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на период с 2026 по 2030 годы власти запланировали капитальный ремонт трех учреждений по шести адресам.
— Необходимо поддерживать высокие темпы развития всех сфер жизни Московского района, чтобы он оставался визитной карточкой нашего города, — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Градоначальник также напомнил, что помимо открытия новых медобъектов, в районе проведут масштабное благоустройство бульвара вдоль проспекта Юрия Гагарина, где высадят редкие породы деревьев и кустарников, и создадут удобные подходы к жилым домам и соцучреждениям.