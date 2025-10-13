Ричмонд
RTL: экс-глава Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Николя Саркози начнет отбывать наказание 21 октября в столичной тюрьме Санте.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок по делу о финансировании предвыборной кампании в 2007 году 21 октября. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Согласно источнику, бывший французский лидер будет отбывать наказание в столичной тюрьме Санте. Учреждение имеет специальный блок, в котором содержатся заключенные, которые нуждаются в особых мерах по обеспечению безопасности.

Напомним, что 25 сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании экс-главы. Политик также сообщил о намерении обжаловать приговор.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении адвоката экс-президента Франции Жана-Мишеля Дарруа, что Саркози не собирается просить помилования у действующего лидера страны Эммануэля Макрона.

