Юные казаки из Новороссийска взяли награды Всемирных игр единоборств

Четверо воспитанников Центра казачьей молодежи «Ермак» из Новороссийска внесли вклад в победу сборной Краснодарского края на II Всемирных играх национальных видов единоборств, сообщили в администрации муниципального образования. Соревнования были организованы в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России».
Игры прошли в Чувашии. Кубань на соревнованиях представлял бойцовский клуб «Кузня». Его участникам удалось занять первое место в общекомандном зачете, завоевав 92 медали. В составе этой команды сражались юные бойцы «Ермака». Каждый из них проявил универсальность, выступив сразу в трех дисциплинах: ММА-u18, ММА-сэйф и бразильское джиу-джитсу.
В частности, Артем Кузьменков принес команде золотую и две серебряные медали. Его товарищ Ян Кузьменков достиг такого же результата. А Еремей Макарь был удостоен золотой, серебряной и бронзовой наград. Еще один медалист из «Ермака» — Дмитрий Махнатка. Он пополнил копилку команды золотой и двумя бронзовыми медалями.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.