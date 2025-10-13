Осташко: у России нет желания воссоздавать империю и присоединять новые территории

«Они решили, что с такими русскими не о чем договариваться, их нужно просто уничтожить и потом на этой территории построить большое количество самых разных государств, которые будут с ними торговать и подчиняться им полностью. Поэтому разговаривать с ними, на мой субъективный взгляд, нет никакого смысла. Сегодня мы их не переубедим. Единственное, что их может остановить и ограничить, — это наша жесткая политика, — убежден Руслан Осташко. — Нам нужно разговаривать не с элитами. Нам сейчас нужно разговаривать с европейскими гражданами, с обычными жителями и показывать им, что у нас нет желания воссоздавать Российскую империю, присоединять новые территории».-0-