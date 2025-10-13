Осташко: у России нет желания воссоздавать империю и присоединять новые территории

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У России нет желания воссоздавать империю и присоединять новые территории. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил главный редактор издания PolitRussia, политолог Руслан Осташко.
По мнению политолога, вести переговоры с европейскими элитами о возобновлении сотрудничества с Россией сейчас нет смысла. Прежние годы показали, что Европе выгодно торговать с Россией. И страны Евросоюза зарабатывали здесь миллиарды. Однако как только Россия поставила вопрос национального суверенитета и независимости на первое место, Запад решил приструнить ее.
«Они решили, что с такими русскими не о чем договариваться, их нужно просто уничтожить и потом на этой территории построить большое количество самых разных государств, которые будут с ними торговать и подчиняться им полностью. Поэтому разговаривать с ними, на мой субъективный взгляд, нет никакого смысла. Сегодня мы их не переубедим. Единственное, что их может остановить и ограничить, — это наша жесткая политика, — убежден Руслан Осташко. — Нам нужно разговаривать не с элитами. Нам сейчас нужно разговаривать с европейскими гражданами, с обычными жителями и показывать им, что у нас нет желания воссоздавать Российскую империю, присоединять новые территории».-0-