В Кабардино-Балкарии модернизировали центр высоких медицинских технологий

Ремонтные работы в Республиканском центре высоких медицинских технологий провели в Кабардино-Балкарии в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Во втором подразделении центра, расположенном в здании бывшего кардиодиспансера, полностью заменили кровлю и окна. Также специалисты остеклили балконы. Фасад стационара они обновили с использованием современных металлических кассет с дополнительным утеплением.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.