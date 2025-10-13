Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кабардино-Балкарии модернизировали центр высоких медицинских технологий

Там заменили кровлю и окна, остеклили балконы, а фасад утеплили и украсили металлическими кассетами.

Ремонтные работы в Республиканском центре высоких медицинских технологий провели в Кабардино-Балкарии в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Во втором подразделении центра, расположенном в здании бывшего кардиодиспансера, полностью заменили кровлю и окна. Также специалисты остеклили балконы. Фасад стационара они обновили с использованием современных металлических кассет с дополнительным утеплением.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.