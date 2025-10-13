Совместное проживание: что означает слово «коливинг» и когда оно уместно

В крупных городах все более актуальным становится формат проживания под названием «коливинг». Что это такое и по отношению к чему уместно использовать это слово — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое коливинг.
Коливинг — это формат совместного проживания, при котором жильцы снимают комнаты или квартиры в большом доме, а общее пространство, например кухня и санузел, делится между ними.
Этот формат в какой-то степени напоминает коммунальные квартиры, распространившиеся в советские годы. Сейчас это явление снова набирает популярность, так как студентам и фрилансерам невыгодно снимать целые квартиры или брать ипотеку.
Термин происходит от английского слова coliving, что переводится как «совместное проживание».
Когда уместно использовать это слово.
Главное отличие этого формата от обычного совместного съема квартиры заключается в том, что коливинг чаще всего организуют частные компании, которые и предоставляют людям места за определенную плату.
Примеры употребления:
«Ты можешь попробовать коливинг, если у тебя не хватает денег на аренду квартиры»; «Я увидел несколько сайтов, где можно найти коливинг»; «Он живет в коливинге с тремя соседями по квартире».