Освобожденные Израилем палестинцы прибыли в город Хан-Юнис

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа в рамках плана по урегулированию конфликта с Израилем. Их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. Среди освобожденных есть уроженец Донбасса Максим Харкин.