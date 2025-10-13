Освобожденные Израилем палестинцы прибыли в город Хан-Юнис

Группа палестинцев, освобожденных Израилем в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа, вернулась в город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Соответствующие кадры публикует агентство РИА Новости.
Как сообщил офис по делам палестинских заключенных, помимо 1718 заключенных из сектора Газа, израильская сторона отпустила на свободу 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС освободило 20 израильских заложников в секторе Газа в рамках плана по урегулированию конфликта с Израилем. Их передали в два этапа сотрудникам Международного Комитета Красного Креста. Среди освобожденных есть уроженец Донбасса Максим Харкин.