В ГД предложили сократить срок оформления прав на бездомных животных

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому срок оформления права собственности на бездомное домашнее животное может сократиться до одного месяца. Об этом пишет РИА Новости.
Сейчас Гражданский кодекс РФ устанавливает, что право собственности на бездомное животное получает лицо, у которого оно находилось в течение шести месяцев, а собственник так и не был найден.
«Сокращение срока до одного месяца соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного собственника и минимизировать период нестабильного содержания животного», — говорится в документе.
В проекте также говорится, что бездомные домашние животные нуждаются в пище, воде и укрытии. Данная норма не отменяет другую, согласно которой нашедший животное должен уведомить об этом полицию или орган местного самоуправления в течение трех дней.
Между тем, в конце сентября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести в стране учет и маркировку домашних животных. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.