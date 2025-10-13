«Ебидоеби» регистрирует новый товарный знак «В рот — и точка!»

Один из собственников сети кафе «Ебидоеби» Дмитрий Прадед 10 октября направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «В рот — и точка!». Под ним можно будет продавать роллы, суши, лапшу удон, суп рамэн, онигири и прочие блюда азиатской кухни. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило РИА Новости.
Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023 года обязал «Ебидоеби» сменить название — такой иск подала Федеральная налоговая служба. Однако владельцы компании в свою очереди утверждали, что «Ебидоеби» в переводе с японского означает «День недели — суббота», но не предоставили в суд надлежащих доказательств.
Это продолжалось до вмешательства в ситуацию приставов Мордовии, куда компания «Ебидоеби» перенесла свой офис. Они провели с предпринимателями разъяснительные беседы, после чего компания согласилась сменить название.
Еще в 2021 году Федеральная антимонопольная служб признавала ненадлежащей рекламу сета «КуниЛи» от «Ебидоеби». Ведомство сочло, что в ней «использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».