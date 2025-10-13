«Ебидоеби» регистрирует новый товарный знак «В рот — и точка!»

Один из собственников сети кафе «Ебидоеби» Дмитрий Прадед 10 октября направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «В рот — и точка!». Под ним можно будет продавать роллы, суши, лапшу удон, суп рамэн, онигири и прочие блюда азиатской кухни. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщило РИА Новости.