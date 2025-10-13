В селе Введенская Слобода Республики Татарстан благоустроили сквер памяти

Сквер памяти, облагороженный в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в селе Введенская Слобода в Республике Татарстан, сообщили в администрации Верхнеуслонского района.
В церемонии открытия приняли участие премьер-министр республики Алексей Песошин, глава муниципалитета Евгений Варакин и герой России Александр Лапин. Во время нее в сквере зажгли Вечный огонь. Он символизирует память о воинах, павших за нашу Родину в разные периоды истории.
На территории сквера установлены мемориальная доска. На ней выгравированы имена сельчан — участников Великой Отечественной войны. Также в сквере смонтированы памятники Неизвестному солдату и воинам-интернационалистам, трофейный броневик, захваченный во время специальной военной операции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.