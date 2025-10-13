В Госдуме предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад

Группа депутатов Госдумы от партии «Новые люди» направила в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запрос, в котором предложила упростить процесс постановки на учет детей в детские сады и школы. Депутаты предложили делать это автоматически, сразу же по получении ребенком документа о рождении, чтобы избежать бумажной волокиты в будущем.
«Автоматическая постановка на очередь существенно упростит жизнь молодым семьям. Родителям не придётся тратить время на посещение учреждений, собирать документы и отслеживать сроки подачи — все данные будут переданы в систему один раз, при регистрации рождения. Это повысит прозрачность и удобство предоставления госуслуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей», — говорится в обращении, имеющемся в распоряжении KP.RU.
Депутаты уточняют, что для этого нужно рассмотреть изменения в нормативно-правовой базе для автоматической постановки детей на очередь в детский сад и школу при регистрации рождения по желанию родителей. Также важно определить порядок взаимодействия ЗАГС, портала «Госуслуги» и региональных систем образования.
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для всех семей с детьми.