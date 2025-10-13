BFM: Экс-президента Франции Саркози отправят в тюрьму 21 октября

По данным журналистов, экс-глава государства будет заключен в тюрьму Санте, которая находится в 14-м административном округе Парижа. Вероятнее всего, его поместят в изолированное отделение, то есть отдельно от других заключенных, но с обычным режимом, а не строгими мерами.