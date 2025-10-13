BFM: Экс-президента Франции Саркози отправят в тюрьму 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого в конце сентября осудили на пять лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора, будет отправлен в тюрьму 21 октября. Об этом в понедельник, 13 октября сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, экс-глава государства будет заключен в тюрьму Санте, которая находится в 14-м административном округе Парижа. Вероятнее всего, его поместят в изолированное отделение, то есть отдельно от других заключенных, но с обычным режимом, а не строгими мерами.
— Спустя более двух недель после того, как Николя Саркози был осужден за «преступное сообщество», он теперь знает дату своего заключения, — говорится в материале.
Суд в Париже 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Ранее инстанция признала его виновным в участии в преступном сговоре, однако оправдала экс-президент по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.