Первый в мире бодибилдер-вегетарианец Гуман умер от сердечного приступа

Вариндер Сингх Гуман скончался в индийском Амритсаре.

Источник: Аргументы и факты

В Индии от сердечного приступа скончался первый в мире бодибилдер-вегетарианец и актер Вариндер Сингх Гуман, пишет India Today.

«Актер Вариндер Сингх Гуман, широко известный как первый в мире бодибилдер-вегетарианец, умер от сердечного приступа в Амритсаре (город в Индии — прим. ред.). Ему было 42 года», — сказано в материале.

По данным издания, незадолго до смерти актер отправился в больницу, чтобы сделать операцию из-за травмы бицепса.

В 2009 году Вариндер Сингх Гуман выиграл конкурс «Мистер Индия» и занял второе место на «Мистер Азия». В 2013-м актер Арнольд Шварценеггер выбрал его в качестве представителя своей продукции в Азии. Кроме того, Вариндер Сингх Гуман снимался в кино, в частности, в фильме «Тигр 3».

Ранее сообщалось, что российский бодибилдер Никита Ткачук скончался в возрасте 34 лет.