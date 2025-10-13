Джанабаева не подтвердила слухи о разрыве с Меладзе и раскрыла секреты их семейной жизни

«Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось», — призналась певица. Она подчеркнула, что их семья переживает прекрасный период, несмотря на активно распространяющиеся в социальных сетях сплетни.