В Таштагольской больнице Кузбасса начал работу молодой хирург

Молодой хирург начал работу в Таштагольской районной больнице Кемеровской области — Кузбасса по программе «Земский доктор» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Выпускник ординатуры Айят Саая сначала работал медицинским братом в хирургическом отделении Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Молодой человек выбрал профессию в соответствии с семейной традицией — его мама работает медицинской сестрой. Он совмещал учебу с практической деятельностью.
«В то время заведующим хирургическим отделением был врач-хирург Ооржак Орлан Валерьевич. Наблюдая за его работой, за тем, как он проводит операции с точностью и мастерством, я ощутил вдохновение. Его преданность делу и умение помогать людям стали для меня настоящим примером. Именно тогда я принял решение двигаться в сторону хирургии и продолжить свой путь в медицине. Таким образом, моя история — это не только реализация мечты моей мамы, но и стремление к самосовершенствованию в профессии, которая стала для меня призванием», — рассказал Айят Саая.
После окончания ординатуры Айят трудоустроился по программе «Земский доктор» в Таштагольскую районную больницу. Руководство учреждения сразу предложило специалисту помощь в решении жилищного вопроса.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.