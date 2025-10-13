В Таштагольской больнице Кузбасса начал работу молодой хирург

«В то время заведующим хирургическим отделением был врач-хирург Ооржак Орлан Валерьевич. Наблюдая за его работой, за тем, как он проводит операции с точностью и мастерством, я ощутил вдохновение. Его преданность делу и умение помогать людям стали для меня настоящим примером. Именно тогда я принял решение двигаться в сторону хирургии и продолжить свой путь в медицине. Таким образом, моя история — это не только реализация мечты моей мамы, но и стремление к самосовершенствованию в профессии, которая стала для меня призванием», — рассказал Айят Саая.