Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, после подписания итогового соглашения о прекращении огня в Газе на саммите мира в Шарм-эш-Шейхе заявил, что третьей мировой войны не будет.

Он обратил внимание на то, что некоторые считают, что новый глобальный конфликт начнется именно с Ближнего Востока.

— Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет. Мы достигли того, что все считали невозможным, наконец-то у нас есть мир на Ближнем Востоке. Так прекрасно видеть, как наступает новый и прекрасный день. И вот начинается восстановление, — передает слова главы американского государства телеканал Sky News.

Днем 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС. Соглашение между сторонами конфликта было достигнуто после объявления Дональда Трампа об освобождении заложников.

Глава переговорной группы радикальной палестинской группировки ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя объявил о вступлении в силу соглашения о прекращении огня с Израилем. Он подчеркнул, что движение получило гарантии от США и посредников относительно того, что военный конфликт подошел к концу.

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. Освобожденные люди встретились с военными и позже направятся в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля.

