Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет

— Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет. Мы достигли того, что все считали невозможным, наконец-то у нас есть мир на Ближнем Востоке. Так прекрасно видеть, как наступает новый и прекрасный день. И вот начинается восстановление, — передает слова главы американского государства телеканал Sky News.