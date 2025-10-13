Минздрав опроверг изменения в порядок оформления больничных листов

Ранее в СМИ появилась информация о якобы внесении изменений со стороны Минздрава России в перечень причин, по которым пациенту может быть оформлен больничный лист. Среди возможных причин для оформления больничного перечислялись лечение в санаторных условиях, уход за пожилыми или тяжело больными членами семьи, а также ситуации карантина, установки протезов в больнице и оформления усыновления.