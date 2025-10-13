Ричмонд
Минздрав опроверг изменения в порядок оформления больничных листов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о якобы внесении изменений со стороны Минздрава России в перечень причин, по которым пациенту может быть оформлен больничный лист. Среди возможных причин для оформления больничного перечислялись лечение в санаторных условиях, уход за пожилыми или тяжело больными членами семьи, а также ситуации карантина, установки протезов в больнице и оформления усыновления.

«Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось, решений о сужении числа заболеваний и состояний, в особенности, с выраженной лихорадкой, при которых оформляется листок временной нетрудоспособности, не принималось и не планируется», — сказал он.