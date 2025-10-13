Ричмонд
Армия Израиля получила останки четырех погибших заложников в Газе

Тела четырех погибших заложников направлены в Израиль на опознание.

Источник: Комсомольская правда

Израильские военные в секторе Газа получили четыре гроба с останками заложников через посредничество сотрудников Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Как уточнили в ведомстве, полученные останки сейчас транспортируют на территорию Израиля для проведения процедур опознания и установления личности погибших. Эти действия проводятся в рамках международных гуманитарных норм.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с лидерами западных, ближневосточных и африканских стран, присутствовавшими на саммите по Газе в Египте, подписали мирное соглашение. Этот документ призван положить конец вооруженному конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Также KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил, что миру не грозит новая мировая война. По его мнению, Третьей мировой войны не будет, и Соединенные Штаты не допустят ее начала на Ближнем Востоке.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
