Армия Израиля получила останки четырех погибших заложников в Газе

Израильские военные в секторе Газа получили четыре гроба с останками заложников через посредничество сотрудников Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Как уточнили в ведомстве, полученные останки сейчас транспортируют на территорию Израиля для проведения процедур опознания и установления личности погибших. Эти действия проводятся в рамках международных гуманитарных норм.
Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с лидерами западных, ближневосточных и африканских стран, присутствовавшими на саммите по Газе в Египте, подписали мирное соглашение. Этот документ призван положить конец вооруженному конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Также KP.RU писал, что Дональд Трамп заявил, что миру не грозит новая мировая война. По его мнению, Третьей мировой войны не будет, и Соединенные Штаты не допустят ее начала на Ближнем Востоке.