На Украине предложили ввести празднование Дня благодарения

Депутат Верховной рады Георгий Мазураш предложил ввести в Украине празднование Дня благодарения. Соответствующий законопроект он внёс для голосования в парламенте. Изменения планируется внести в украинский кодекс законов о труде.
В документе указывается, что День благодарения должен «поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах)». По мнению депутата, у каждого гражданина будет официальная поблагодарить всех, кого он желает.
При этом новый праздник предлагается не делать выходным.
В 2023 году украинским депутатам уже предлагали рассмотреть законопроект о введении празднования Дня благодарения в стране.