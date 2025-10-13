Ричмонд
На Украине предложили ввести празднование Дня благодарения

Предложение внёс депутат от «Слуги народа» Мазураш.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Георгий Мазураш предложил ввести в Украине празднование Дня благодарения. Соответствующий законопроект он внёс для голосования в парламенте. Изменения планируется внести в украинский кодекс законов о труде.

В документе указывается, что День благодарения должен «поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах)». По мнению депутата, у каждого гражданина будет официальная поблагодарить всех, кого он желает.

При этом новый праздник предлагается не делать выходным.

В 2023 году украинским депутатам уже предлагали рассмотреть законопроект о введении празднования Дня благодарения в стране.